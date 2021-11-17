На улице Северной велосипедисты регулярно встречают преграды на пути. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре автомобилисты игнорируют велодорожки. Автовладельцы не обращают внимания на знаки и новую разметку - как и прежде паркуются на излюбленных местах.

Яркий пример наплевательского отношения владельцев «железных коней» к любителям двухколесной езды — улица Северная около пересечения с Фрунзе. Велосипедисты едут по выделенной дорожке, однако регулярно встречают преграды на пути в виде машин.

Что интересно, в паре метров находится платная парковка. Но ею пользуются единицы. Водители не оставляют там машину, а бросают ее где попало, таким образом, сэкономив.

По словам активистов велодвижения, на сложившуюся ситуацию должны повлиять эвакуаторы, которые могли бы увозить неправильно припаркованные автомобили. Кроме того, необходимо установить клумбы между велодорожкой и пешеходной зоной, как это сделано на улице Красной. Тогда машины оставлять не будут.