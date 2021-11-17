Памятник погибшим при наводнении 2012 года в Крымске Фото: instagram.com/les_so_glava/

Памятник погибшим при наводнении 2012 года в Крымске планируют перенести в другое место. По мнению жителей, мемориал уместно установить на улице Советской - именно отсюда во время трагедии в город пришла вода. Об обсуждении переноса памятника накануне сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем Instagram-аккаунте.

- Обратившиеся ко мне жители говорили о том, что памятнику – не место в центре города, где не было наводнения, что памятнику с плачущей матерью – не место в парке, где проходят развлекательные мероприятия, ярмарка, первомайские демонстрации и праздничные парады, - подчеркнул Сергей Лесь.

Так, в городе запланирована реконструкция центральной части: полностью изменится улица Ленина, которую рассчитывают соединить с парком. Памятник погибшим предложено перенести на улицу Советскую.