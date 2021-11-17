В одном из районов Кубани сняли карантинные меры, введенные год назад. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В одном из районов Кубани сняли карантинные меры, введенные в прошлом году. Ограничения начали действовать на территории хозяйства, расположенного в Мостовском районе. Там 3 июня 2020-го выявили опасный вирус.

- Ограничительные мероприятия ввели на территории неблагополучного по бруцеллезу хозяйства, - сообщалось в документе.

Бруцеллез - инфекция, передающаяся от больных животных человеку. Опасна она, прежде всего, тем, что характеризуется множественным поражением органов и систем организма. Бруцеллез нередко заканчивается инвалидностью.

Строгие карантинные меры удалось снять лишь спустя полтора года. Только в ноябре 2021 года вирус бруцеллеза крупного рогатого скота был окончательно побежден.

- Приказываю отменить ограничительные мероприятия на территории хозяйства, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте ветеринарии Краснодарского края.