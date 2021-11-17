На Кубани зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 719 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 74 – среди детей. Самому младшему пациенту 1 месяц, самому старшему – 97 лет, сообщает Оперативный штаб региона.

В Краснодаре зафиксировано 292 случая, в Ейском районе – 61, в Сочи – 59, в Армавире – 24, в Красноармейском районе – 23. 22 заболевших – в Ленинградском муниципалитете, 19 - в Новороссийске, по 14 - в Анапе, Славянском и Тимашевском районах, по 13 - в Темрюкском, Усть-Лабинском и Кореновском, 11 – в Крыловском. По 9 заражений выявлено в Туапсинском, Выселковском и Кавказском районах, по 8 - в Геленджике, Павловском и Каневском районах, по 7 - в Успенском, Новопокровском и Новокубанском.

- По 6 положительных тестов получено в Крымском и Белоглинском районах, по 5 – в Динском и Отрадненском, по 4 - в Лабинском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Тбилисском и Гулькевичском районах. В Мостовском и Калининском, - по 3, по 2 - в Кущевском и Курганинском. По 1 – в Северском, Щербиновском и Брюховецком, - сообщает Оперштаб края.

Всего за сутки скончались 58 пациентов. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 116 человек, 7 – на ЭКМО.