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Общество17 ноября 2021 8:54

Житель Ейска, сбивший женщину с коляской, предстанет перед судом

От удара авто погиб двухмесячный ребенок
Светлана ОВДЕЙ
Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ейска, сбивший женщину с коляской, предстанет перед судом. В результате ДТП погиб 2-месячный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Так, в октябре текущего года на одном из пешеходных переходов города водитель наехал на женщину, переходившую дорогу с коляской. В ней находился двухмесячный ребенок, которого госпитализировали с травмами. Позже он скончался в больнице.

- Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого направлены для рассмотрения в суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы.