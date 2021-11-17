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Общество17 ноября 2021 9:12

Более 7,9 тонны неверно задекларированной техники изъяли краснодарские таможенники

Часть продукции была негодна
Светлана ОВДЕЙ

Более 7,9 тонны пиротехники изъяли сотрудники Краснодарской таможни. Установлено, что декларация на продукцию была недостоверной, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как указано в документах, пиротехнические изделия перевозились из Польши. Страной изготовления по бумагам являлся Китай.

- Установлен факт недостоверного декларирования товаров - на продукции в количестве 314 940 единиц указана страна происхождения Албания, а не Китай, на 421 единице изделий указаны другие производители, чем в сертификате соответствия. А у 10 728 единиц истек срок годности - использование таких товаров является крайне опасным для потребителей, - говорится в сообщении пресс-службы Южного таможенного управления.

На импортера пиротехники заведено административное дело, а 326 089 изделий изъяты.