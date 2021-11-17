Более 7,9 тонны неверно задекларированной техники изъяли краснодарские таможенники

Более 7,9 тонны пиротехники изъяли сотрудники Краснодарской таможни. Установлено, что декларация на продукцию была недостоверной, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как указано в документах, пиротехнические изделия перевозились из Польши. Страной изготовления по бумагам являлся Китай.

- Установлен факт недостоверного декларирования товаров - на продукции в количестве 314 940 единиц указана страна происхождения Албания, а не Китай, на 421 единице изделий указаны другие производители, чем в сертификате соответствия. А у 10 728 единиц истек срок годности - использование таких товаров является крайне опасным для потребителей, - говорится в сообщении пресс-службы Южного таможенного управления.

На импортера пиротехники заведено административное дело, а 326 089 изделий изъяты.