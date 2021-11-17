25 участков на Большом Утрише возвращают в муниципальную собственность в Анапе

В 2010 году муниципалитет лишился права собственности на участки Фото: пресс-служба администрации Анапы

25 участков на Большом Утрише переходят в муниципальную собственность Анапы. Накануне суд удовлетворил иск мэрии о возврате земель, сообщает пресс-служба администрации.

Участки, расположенные на черноморской береговой линии, перешли в частную собственность. Право муниципалитета на земли было недействительно с 2010 года. Спустя 10 лет доказано, что земли принадлежат юридическому лицу незаконно.

- Мэрия обратилась с иском к физическим лицам, которые после переуступок стали собственниками участков, выбывших из муниципальной собственности. Суд в первой инстанции выигран, - сообщают в пресс-службе администрации Анапы.