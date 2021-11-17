На 3 млн рублей незаконно приобрела участки жительница Брюховецкого района Кубани

Мошеннице грозит до 10 лет колонии Фото из архива КП

До 10 лет лишения свободы грозит жительнице Брюховецкого района Кубани. Женщина незаконно приобрела земельные участки, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Так, бывшая сотрудница аграрного предприятия подделала документы о передаче муниципальных земель «частникам», на основании чего переоформила участки на себя и своих сообщников. Всего удалось завладеть 47 гектарами на сумму более 3 миллионов рублей.

- В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, ей грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе краевого МВД,