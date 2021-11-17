Новые мастерские оборудовали в полипрофильном колледже Ейска

Новые мастерские открыли в колледже Ейска Фото: пресс-служба краевой администрации

Новые мастерские открыли в полипрофильном колледже Ейска. В учреждение закупили новую технику и организовали новые рабочие места, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, фонд колледжа пополнился 743 комплектами учебно-лабораторного оборудования. В частности, студенты могут пользоваться гидропонными установками, слесарными верстаками, диагностическими сканерами, тестерами. Приобретены и тракторы, экскаватор-погрузчик и оборотный плуг. Всего на закупку нового оборудования отведено порядка 60 миллионов рублей.

Напомним, в 2021 году в учреждениях Кубани уже открыли 17 профильных мастерских – всего в 8 колледжах и техникумах. До конца декабря семь подобных мест оборудуют еще в четырех организациях.