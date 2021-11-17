На «Роза Хутор» запустили электромобили

В настоящий момент передвигаться по территории курорта можно на четырех восьмиместных электромобилях и двух гольф-карах. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Экологически чистый транспорт – электромобили – появился в горах Сочи. Их начали использовать на «Роза Хутор» для комфортного передвижения по территории курорта. Легкие электромашины обеспечат регулярное сообщение с остановками по требованию вдоль Роза Долины до Этнопарка «Моя Россия». «В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили являются экологически чистым средством передвижения, весьма удобным для решения локальных транспортных задач на рекреационной территории. Такой подход к организации логистики на территории горных курортов можно встретить, например, в Швейцарии. Для организации трансферов на «Роза Хутор» используются современные электромобили на специальных литиевых аккумуляторах, срок службы которых составляет более 20 лет, - пояснил организатор перевозок, руководитель компании «Святэко» Сергей Шашков. В настоящий момент передвигаться по территории курорта можно на четырех восьмиместных электромобилях и двух гольф-карах.

- На электромобиле также можно добраться от центральной площади «Роза Хутор» и Ратуши до этнографического комплекса «Моя Россия». Машины оборудованы специальными держателями для лыж и сноубордов и будут курсировать круглый год. Спустившись на подъемнике, любителям катания больше не придется идти до своей машины или гостиницы в тяжелых лыжных ботинках, - отметил Сергей Шашков.

Помимо трансферов, на электромобилях организованы экскурсии по курорту «Роза Хутор». Интересная поездка будет занимать практически час. В следующем году организаторы планируют расширить список экскурсионных маршрутов и парк электромобилей. Туристы смогут проехать от Горной Олимпийской деревни до Роза Вейк парка на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

- Внедряя электротранспортные решения в нашу практику, мы в первую очередь повышаем комфорт для гостей курорта. Люди наслаждаются прогулкой по Роза Долине, находят здесь уникальную атмосферу и любопытные архитектурные решения в окружении впечатляющих горных ландшафтов. Регулярное сообщение и комфорт помогут туристам сэкономить время и получить максимум позитивных впечатлений от поездки. Ну а то, что нам удалось сделать это с помощью современных зеленых технологий – отнесем к правилам хорошего тона, - комментирует директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Использование экологически чистого транспорта является частью стратегии устойчивого развития курорта, которая реализуется на "Роза Хутор" с 2018 года. Так, летом 2021 года здесь появилась первая электрозаправочная станция в Сочи.