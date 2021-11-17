На Кубани грузовой поезд насмерть сбил женщину

Проводится проверка

Трагедия произошла вечером 16 ноября в районе станции Брюховецкая. Женщина шла по колее железной дороги, когда ехал грузовой поезд. Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

- Женщина погибла от полученных травм. Личность устанавливается. Ей на вид 30-40 лет, была одета в женский домашний костюм фиолетового цвета и бирюзовые кроссовки, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Всем, кто обладает какой-либо информацией о погибшей, следователи просят сообщать по телефону 8-918-38-69-396.