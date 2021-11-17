Приговор за мошенничество с автомобилями и оформление юридических лиц вынесли матери и сыну в Краснодаре

В Краснодаре вынесен приговор матери и сыну за мошенничество Фото из архива КП

Приговор за мошенничество матери и сыну вынесли в Краснодаре. Подсудимые проводили незаконные сделки с помощью несуществующих юридических лиц, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, в 2017-2018 годах обвиняемый оформил 12 юридических лиц с помощью подставных людей. Позже подконтрольной ему организацией он заключил договор лизинга с банковским учреждением. К оформлению документов он привлек мать – директора одного из предприятий подсудимого. Женщина подготовила бумаги для заключения договора на авто Лексус LX 570 в 7 200 000 рублей. Подсудимый перевел 2 017 136,19 рубля, после чего им был передан указанный автомобиль. Позже средства не поступали, а компании нанесен ущерб в 5 182 863,1 рубля.

Позже подобные сделки подсудимый «провернул» еще с пятью автомобилями, которые продавал лицам из Узбекистана и Таджикистана. Мошенничество пресечено сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

- В судебном заседании обвиняемый признал вину частично, объяснив, что мать о его намерениях не знала. Подсудимый приговорен к 5 годам лишения свободы. Женщине назначено наказание – 2 года условно, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.