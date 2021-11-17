Умер от коронавируса вор в законе Дато Краснодарский

Медикам не удалось спасти мужчину

В Краснодаре умер 37-летний бывший вор в законе Давид Джангидзе, известный в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Об этом стало известно накануне.

Джангидзе был приговорен к 8 годам колонии строгого режима, где и отбывал наказание. 15 ноября он ушел из жизни в одной из больниц Краснодара, где его лечили под охраной. Причина смерти - осложнения, вызванные коронавирусом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани от коронавируса умер 10-летний мальчик. Ребенок мог переболеть COVID-19 дважды. Но внезапное осложнение после инфекции не оставило шансов спасти Артема Сухорукова.