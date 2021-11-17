Туристам понадобилась помощь спасателей Фото: @mchs.sochi

Два друга заблудились в лесу Сочи. На помощь туристам пришли спасатели, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Накануне вечером в районе села Семеновка Хостинского района заблудились двое мужчин, один из них связался с женой и отправил GPS-координаты. Однако женщина, отправившись на поиски заблудившихся на авто, так и не смогла отыскать их и обратилась в службу спасения.

На место прибыли сотрудники ЮРПСО МЧС России, где встретили женщину и помогли найти мужчин 1994 и 1992 годов рождения. Медицинская помощь им не понадобилась, а спасатели помогли выбраться в черту города.