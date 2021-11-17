Автомобилистов предупредили о гололеде в Краснодаре

Туман и гололед спрогнозировали в Краснодаре Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В ночь на 18 ноября в Краснодаре ожидается мороз. Столбики на термометрах опустятся до -4. Изморозь на почве и дорогах останется и утром. Местных жителей попросили быть осторожными.

- 18 ноября в Краснодаре ожидаются слабые гололедно-изморозевые отложения, в низинах и у водоемов туман, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Автомобилистов предупредили о возможной сложной ситуации на дорогах. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Днем воздух прогреется до 8-10 градусов.