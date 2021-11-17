Город-герой Новороссийск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный пенсионер стал первым кандидатом на должность мэра Новороссийска. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Документы на участие в выборах главы города-героя подал 50-летний Алексей Самохвалов. Подполковник запаса, служивший в ВМФ, переехал в Новороссийск из Уссурийска. До 2019 года занимался предпринимательством в лесоводстве и строительстве дорог.

Алексей Самохвалов подал документы уже не в первый раз. Так, в 2016 году он выдвигал свою кандидатуру на должность мэра Новороссийска.

Напомним, регистрация завершится уже 26 ноября. Выборы главы города-героя пройдут 21 декабря. Документы действующим мэром Игорем Дяченко пока не поданы.