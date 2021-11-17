Дети России живут играючи в «Орленке».

На протяжении смены орлята знакомятся с многообразием игровых программ, правилами их создания и проведения. Школьники узнают об основах организационной и сценической культуры, закономерностях развития и технологических аспектах игр, изучают направления их реализации и актуальные идеи.

- Детство - это мир воображения и игровой импровизации и кому, как не ребенку, уметь придумывать и проводить игры. Если в дошкольном возрасте игра интересна как основная деятельность, то после 12 лет начинается самореализация и самопознание, когда маленький человек начинает искать свою социальную роль в обществе. Обучение ребят разработке и созданию игровых программ дает им возможность проявить себя в качестве лидеров, организаторов, которые ведут за собой. Важно и то, что, играя со сверстниками в роли ведущего, ребенок видит другую сторону работы с ним педагогов, воспитателей и родителей. А значит, становится взрослее, самостоятельнее и ответственнее, - прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В ходе Фестиваля ребята разбирают игровое взаимодействие с научной стороны, изучают традиционные и современные способы его организации. Орлята открывают секреты успешного проведения анимационных программ и получают возможность продемонстрировать прикладные знания и умения, направленные на организацию детского досуга.

Специалисты АНО «Центр социально-образовательных инициатив «Со-Действие» - партнера «Орленка» по программе «ИгроБУМ» - не только проводят учебно-развивающие занятия по основам игрового проектирования, но и учат тому, что игра - это средство заботы о других. Рассказывают о мероприятиях добровольческой направленности и о работе организаций детского и молодежного волонтерства.

Финалом Фестиваля станет разработка и проведение авторских игровых программ для участников 12 смены. Лучшие игры будут включены в состав итогового информационно-методического сборника смены «Живи играючи!». Участники и победители конкурсной программы будут награждены памятными дипломами и призами.

Программа «Фестиваль детских игровых программ «ИгроБУМ» реализуется в Центре с 3 по 23 ноября. Организаторы курса: автономная некоммерческая организация «Центр социально-образовательных инициатив «Со-Действие» и Всероссийский детский центр «Орленок».