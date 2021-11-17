В Сочи «выросло» масочное дерево. Фото: instagram.com/paverins

В Сочи «выросло» масочное дерево. Необычный арт-объект засняли в самом центре курорта - он появился на площади на улице Навагинской. В этом районе всегда много людей, поскольку это излюбленное место для прогулок.

По словам автора ролика, к дереву прикреплены маски, которые может взять каждый желающий, если вдруг средства защиты с собой нет, а зайти в заведение нужно.

Стоит сказать, что ролик с каждым днем набирает популярность. Многие пользователи говорят, что, вероятно, таким образом туристы хотели оставить о себе напоминание. Видно, что, кроме масок, на дереве много и просто тканевых повязок.