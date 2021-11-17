Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Апшеронском районе Кубани

В ДТП погиб водитель легковушки Фото: пресс-служба ГИБДД Краснодарского края

Смертельное ДТП накануне произошло в Апшеронском районе Кубани. На трассе столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего погиб один человек, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Предварительно, водитель ВАЗ-2108 превысил скорость, из-за чего столкнулся с КамАЗом. В результате от полученных травм 31-летний мужчина впал в кому.

- Позже мужчина скончался в больнице. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД края.