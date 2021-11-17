Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 ноября 2021 13:17

Главный архитектор Краснодара покинула пост

Наталья Машталир написала заявление об уходе по собственному желанию
Юлия ЧУБАКОВА
Наталья Машталир. Фото: smenila_imya

Наталья Машталир. Фото: smenila_imya

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир покинула свой пост. Об этом стало известно 17 ноября.

- Наталья Машталир написала заявление на увольнение по собственному желанию, - подтвердили информацию "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации города.

Напомним, в 2014 году Наталья окончила архитектурно-строительный факультет КубГАУ по специальности «Инженер-архитектор». А уже в 2018 году она вступила на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. За время своей деятельности Наталья Машталир провела ряд работ по благоустройству Краснодара. В том числе предложила проект по развитию городской среды “Семь улиц”.