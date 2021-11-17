На месте происшествия работают три пожарных расчета. Фото: кадр из видео.

17 ноября под Краснодаром загорелся торговый центр. Как сообщают очевидцы, вспыхнул ТК "Magic shop" на улице Гагарина в поселке Яблоновском.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», как только сработали датчики, всех посетителей вывели на улицу. Уже приехали пожарные, которые сейчас тушат огонь. На месте происшествия работают три спецмашины.

Момент задымления засняли покупатели после эвакуации. Судя по всему, возгорание случилось в одном из торговых помещений.

Что стало причиной пожара, пока не ясно, специалисты выясняют, из-за чего могло произойти возгорание. Однако, предварительно, в ЧП никто не пострадал.