На Кубани подключили к газу более 3,5 тысячи домов по программе догазификации

На Кубани подключили к газу более 3,5 тысяч домов по программе догазификации.

На сегодняшний день к границам 3644 частных домовладений в 39 районах Краснодарского края подведены газораспределительные сети по Программе догазификации. До конца года планируется подключить еще более 5000 домов. Всего в адрес газовой компании поступило 27 426 заявок на участие в программе догазификации.

- Наша задача – исполнить поручение президента страны в срок и вовремя завершить догазификацию региона. Поэтому мы работаем во взаимодействии с главами муниципальных образований и оперативно реагируем на все возникающие вопросы жителей. Ежедневно наращиваем темпы по бесплатному подведению газа и подключению домов во всех населенных пунктах нашего большого края. Прием заявок на догазификацию продолжается, - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев.