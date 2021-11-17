До 2030 года в экономику Кубани запланировано привлечь 13 трлн рублей

Для достижения разработана пошаговая концепция Фото: пресс-служба краевой администрации

До 2030 года в экономику Краснодарского края запланировано привлечь 13 триллионов рублей. Накануне губернатору региона представлена пошаговая концепция достижения, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Каждый год объем инвестиций в экономику Кубани должен достигать не менее 23% ВРП. В текущем году показатель составит 18,6% из-за пандемии.

– Согласно стратегии развития региона, до 2030 года мы планируем привлечь в экономику 13 триллионов инвестиций. Для этого важно четко и пошагово придерживаться разработанного плана, наращивать частные вложения, – отметил Вениамин Кондратьев.

Концепция состоит из списка сегментов для инвесторов, потенциальных предпринимателей и конкретных мер улучшения деловой среды в крае.

– Муниципальные команды должны первыми включаться в эту работу. От нее зависит развитие каждого города и района. В результате мы создадим комфортные условия для инвесторов, каких нет ни в одном регионе, чтобы реализовать все амбициозные планы по развитию края, – подчеркнул губернатор края.