Новый пункт вакцинации от COVID-19 открыли в Анапе

Новый пункт вакцинации открыли в Анапе Фото: instagram.com/admanapa/

Новый пункт вакцинации от COVID-19 накануне открыли в Анапе. Он расположен вблизи ТЦ «Красная площадь», сообщает пресс-служба городской администрации.

Медпункт находится в здании по адресу: улица Астраханская, 97. Сделать прививку здесь можно ежедневно с 11:00 до 18:00.

- Вакцинация от COVID-19 проводится еще в 15 пунктах на базе амбулаторий и поликлиник. Мобильный прививочный кабинет выезжает в населённые пункты и по заявкам трудовых коллективов на предприятия курорта, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет. Непривитых граждан, входящих в список, будут приглашать персонально.