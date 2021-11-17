Сочинец украл 330 тысяч рублей у знакомого во время помощи с газификацией дома

Вместо оказания помощи мужчина скрылся с деньгами и перестал выходить на связь Фото из архива КП

Жителя Сочи обвиняют в мошенничестве, совершенном во время помощи с газификацией дома. Мужчина украл у знакомого более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Так, к злоумышленнику обратился приятель с просьбой помочь с газификацией дома. Он передал предоплату - 330 тысяч рублей, после чего знакомый скрылся с деньгами и перестал выходить на связь. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители разыскали мошенника. Сочинца задержали у него дома и доставили в отдел полиции.

- В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.