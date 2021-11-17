Военно-спортивные клубы объединят в ассоциацию Кубанского казачьего войска

Военно-спортивные клубы региона объединят в единую ассоциацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае создадут единую ассоциацию военно-патриотических и спортивных клубов Кубанского казачьего войска. В нее войдут 134 спортивные секции, которые сейчас открыты при местных войсковых обществах. Как сообщили в администрации Краснодарского края, это улучшит материально-техническую базу таких клубов и поможет их централизованно развивать.

– Сейчас в регионе реализуются программы по военно-прикладным видам спорта, самбо, армейскому рукопашному бою, спортивной борьбе. Этими видами спорта занимаются более 2 тысяч человек, – рассказал атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов.

В 2021 году был впервые сформирован ежегодный календарь основных соревнований казачьей молодежи. В него вошли войсковые первенства по рукопашным боям, спартакиады и военно-спортивные игры.