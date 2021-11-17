Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Удачный старт» и накопительному счету «Первый».

Банк Уралсиб повысил максимальную ставку по срочному вкладу «Удачный старт» до 8,5% годовых при сроке размещения 3 года.

Минимальная сумма вклада «Удачный старт»* составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1100 дней. Процентные ставки: 181 день – 6,5% годовых, 1100 дней – 8,5% годовых. Открыть вклад можно в любом офисе банка в рамках пакета услуг «Premium»/«Premium Sport», «Прайвет».

Также была повышена максимальная ставка по накопительному счету «Первый»** – до 7,0% годовых. Процентные ставки: при остатке до 1 000 000 рублей – 3% годовых, от 1 000 000 рублей – 7,0% годовых, от 50 000 000 рублей – 3% годовых.

Вклад «Удачный старт» и накопительный счет «Первый» доступны для открытия в офисах Банка в рамках Пакета услуг «Premium»/«Premium Sport», «Прайвет». Вклад и счет могут оформить клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами Банка Уралсиб, либо «неактивные» клиенты (соответствующие критериям, указанным в тарифах).

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».