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Общество17 ноября 2021 15:07

Участковым Кубани в профессиональный праздник вручили ключи от 44 автомобилей

Правоохранители отмечают 98-летие образования службы
Светлана ОВДЕЙ
Ключи от 44 автомобилей получили кубанские участковые в профессиональный праздник Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края

Ключи от 44 автомобилей получили кубанские участковые в профессиональный праздник Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края

Кубанские участковые уполномоченные полиции в профессиональный праздник получили ключи от 44 автомобилей. Правоохранители отмечают 98-летие образования службы.

На торжественной церемонии присутствовали начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант полиции Владимир Андреев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор края Игорь Чагаев, сотрудники службы.

- По работе участковых граждане судят о деятельности полиции в целом. Эта служба требует высокого профессионализма, особого подхода, душевной теплоты, выдержки, терпения и сопереживания. От умения наладить взаимоотношения с жителями своего района зависят оперативность работы и раскрытие преступлений по горячим следам, - отметил Владимир Андреев.

Участковым с наилучшими показателями деятельности вручены награды МВД, губернатора и председателя ЗСК. В финале официальной части участковым уполномоченным полиции выданы ключи и документы от служебных автомобилей – всего 44 машины.