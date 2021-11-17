Сельхозпроизводители Брюховецкого района будут использовать бережливые технологии

Кубанские фермеры будут внедрять бережливые технологии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупный сельхозпроизводитель Брюховецкого района присоединился к реализации национального проекта «Производительность труда». Предприятие специализируется на растениеводстве и животноводстве. Теперь на фермах компании будут внедрять бережливые технологии, которые сведут к минимуму потери при производстве.

– Для Кубани важно эффективно отладить технологические процессы в агропромышленном комплексе. Сегодня в нацпроекте по повышению производительности труда участвуют 157 кубанских предприятий. Треть из них – сельскохозяйственные, – отметил министр экономики края Алексей Юртаев.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в 2018 году по решению Президента РФ.