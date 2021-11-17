Больше всего заявок на олимпиаду «Я-профессионал» поступило от кубанских студентов

Студенты кубанских ВУЗов примут участие в национальной олимпиаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартовал прием заявок на участие во всероссийской молодежной олимпиаде «Я-профессионал». Уже прошли регистрацию более 240 тысяч участников со всей страны, 3,3 тысячи из Краснодарского края. Кубанские студенты вошли в топ-20 самых активных студентов страны.

– Активнее всего заявки подают студенты Государственного морского университета имени адмирала Ушакова и Кубанского государственного университета. Ребята выбирают «Экономику», «Психологию», «Лечебное дело и педиатрию» и другие направления, – рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Олимпиаду разобьют на два этапа, в конкурсе 72 направления. Первый этап стартует 10 декабря, в онлайн-формате выберут тех, кто перейдет в следующий тур. Финал состоится в апреле 2022 года. Победители станут стажерами в крупных российских компаниях, а также смогут рассчитывать на денежные призы в размере до 300 тысяч рублей.