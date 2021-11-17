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Общество17 ноября 2021 16:20

Андрей Алексеенко объявил о запуске программ по модернизации общественного транспорта в Краснодаре

В городе могут появиться электрички, скоростные трамваи и электробусы
Юлия ЧУБАКОВА
Глава города отметил, что заменить старые трамваи и маршрутки - недостаточно

Глава города отметил, что заменить старые трамваи и маршрутки - недостаточно

Фото: Архив "КП"

Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил о необходимости модернизировать общественный транспорт. Однако глава города отметил, что заменить старые трамваи и маршрутки - недостаточно.

- Запускаем программу полной модернизации общественного транспорта на принципах государственно-частного партнерства, - сообщил Андрей Алексеенко во время своей инаугурации. - Сегодня мало просто поменять старые трамваи и маршрутки на новые. Нужны системные решения, которые позволят расшить узкие места. Необходимо обеспечить доступность любого района от центра за 30 минут. Это может быть городская электричка, сеть линий скоростного трамвая, электробусы.

Кроме того, Алексеенко подчеркнул, что Краснодару необходимо стать одним из пилотных городов в реализации проекта Правительства РФ по использованию железнодорожной инфраструктуры для городских перевозок.