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Общество17 ноября 2021 17:13

В Краснодаре проживают свыше 1,7 миллионов человек

Подведены предварительные итоги переписи населения
Евгения ХАЛИКОВА
За 10 лет население Краснодара увеличилось вдвое. фото: пресс-служба администрация Краснодара

За 10 лет население Краснодара увеличилось вдвое. фото: пресс-служба администрация Краснодара

В Краснодаре статисты подвели предварительные итоги переписи населения. Согласно полученным данным краевую столицу населяют свыше 1,7 миллиона жителей. Этот результат прокомментировал мэр города Андрей Алексеенко.

- Что такое 1,7 миллионов? Вдумайтесь в эти цифры. Это, к примеру, Барселона, Варшава, Будапешт — это европейские столицы, — пояснил градоначальник.

Примечательно, что еще 10 лет назад количество населения Краснодара едва превышало 800 тысяч человек. Новый статус города-миллионника позволит иначе строить стратегию развития.