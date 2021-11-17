В Анапе возведено здание для новой школы

В Анапе откроют новую школу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе готовность строящейся школы составляет 55%. Рабочие уже возвели коробку здания, вставили окна и двери. Сейчас идет устройство систем отопления, вентиляции и электроснабжения. Предполагается, что новое учебное заведение примет первых учеников уже в следующем учебном году.

– Строительство таких школ в регионе стало возможно нацпроекту «Образование». Школа будет большая, светлая с просторными классами и современным оборудованием. Здесь будет одинаково комфортно и ученикам, и преподавателям, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Жители микрорайона Алексеевский с нетерпением ждут открытия школы. Округ интенсивно застраивался жилыми многоэтажками, и сейчас люди, проживающие здесь, испытывают нехватку социальных объектов.