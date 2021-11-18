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Общество18 ноября 2021 5:24

В Анапе установят 14 бесплатных туалетов

Их закупили за счет курортного сбора
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: пресс-службы администрации Анапы

Фото: пресс-службы администрации Анапы

В Анапе за счет курортного сбора обустраивают бесплатные уличные туалеты. Некоторые туалеты уже подключили к центральным сетям водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

- Новые современные туалеты поставят в парках, скверах, на набережной. Их до конца года оборудуют 14 штук. Модули устанавливаются за счет курортного сбора. В кабинки встроены датчики освещения, снаружи - камеры видеонаблюдения, - отметили в мэрии.

Также в администрации добавили, что входы будут оборудованы пандусами для маломобильных людей.