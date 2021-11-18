В больницы Анапы поставили современные аппараты для исследований головного мозга

Также в рамках нацпроекта в медучреждения региона поставляют оборудование для борьбы с онкологией

В медучреждения Анапы закупили электроэнцефалографы. Это современное оборудование для исследования головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Аппараты поставили в диагностическое отделение городской больницы и детскую поликлинику, - отметили специалисты.

Ранее на обследования жители Анапы ездили в Краснодар.

Известно, что на модернизацию здравоохранения региона в этом году выделили 3,7 млрд рублей. В крае ремонтируют поликлиники, строят фельдшерские пункты, поставляют оборудование.