На Кубани четыре полицейских попали в больницу после ДТП

Проводится проверка

В селе Кабардинка под Геленджиком произошла авария с отечественной легковушкой. 27-летний водитель не справился с управлением при повороте. Машину вынесло в кювет, где она влетела в дерево. Все, кто находился в авто, госпитализированы.

- Водителем оказался младший лейтенант полиции Усть-Лабинского района. С ним ехали еще трое полицейских: девушка из Туапсинского района и двое мужчин из Усть-Лабинского. Все получили травмы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Также известно, что полицейские ехали в нерабочее время, не по форме. Они находились на обучении в Новороссийском филиале Краснодарского Университета МВД РФ. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.