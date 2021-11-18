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Общество18 ноября 2021 6:37

В Анапе посетительницу без маски из торгового центра выводил ОМОН

Видео, где женщина толкала силовиков, появилось в Сети
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Скриншот с видео

Скриншот с видео

Женщину без маски и QR-кода остановили в торговом центре Анапы охранники. Когда она их ослушалась, пришлось вызывать подкрепление. Нарушительницу выводили из помещения сотрудники ОМОНА.

Видео случившегося появилось в соцсетях. На кадрах видно, как женщина упирается и кричит, чтобы ее не трогали.

- Девушку в это время пытались успокоить другие посетители. Но надевать маску она не хотела, аргументировала тем, что не видит законных оснований.

Подробности выясняются. Не исключено, что женщина ушла с протоколом об административной ответственности.

Напомним, что в крае сейчас резко выросла заболеваемость коронавирусом. Количество инфицированных за сутки перевалило за 700. Медики отмечают, что единственный способ справиться с заразой - вакцинироваться.