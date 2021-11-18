В Краснодаре до 19 декабря перекроют участок на улице Северной

Ограничения будут действовать месяц. Фото: krd.ru

На улице Северной в Краснодаре с 20 ноября до 19 декабря ограничат движение по одной из полос. Перекрыт будет участок в районе дома № 500. Об этом сообщили в администрации города.

- Движение ограничат из-за подключения офисного здания к сетям водоснабжения и водоотведения, - отметили в мэрии.

Перед перекрытым участком выставят предупреждающие знаки. Движение оставят по двум другим полосам. Работы проведут закрытым способом с поочередным устройством котлованов на проезжей части. Водителей просят быть внимательными.