Более 500 тысяч тонн овощей собрано на Кубани в 2021 году. Накануне завершилась уборка культур в открытом грунте. Продолжается сбор в теплицах, в которых обработано уже более 100 тысяч тонн, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В этом году аграрии планируют собрать около 850 тысяч тонн овощей, что на 17 тысяч больше 2020 года - уже собрано 550 тысяч тонн овощей. Наш климат благоприятен для выращивания более чем сорока овощных культур в открытом и защищенном грунте. Сегодня мы обеспечиваем кубанскими овощами не только жителей края, но и всех отдыхающих на наших курортах, – подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего сбор культур из открытого грунта в текущем году составил 440 тысяч тонн. За 2020 год в регионе собран урожай в 832,8 тысячи, этот же показатель в 2019 году был на 27 тысяч тонн меньше.