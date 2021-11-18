Доцент КубГАУ потерял свою приемную дочь. Фото: архив "КП"

В правоохранительные органы обратился доцент Кубанского государственного аграрного университета. Мужчина сообщил о пропаже своей приемной дочери - ученице девятого класса. Девочка ушла из дома в обед, но к вечеру так и не вернулась. Мобильного телефона у школьницы нет, поэтому ее поиски значительно усложнились. На учете девочка не состояла, да и из дома тоже никогда не сбегала.

Найти школьницу удалось лишь спустя сутки.

- Она самостоятельно вернулась домой, - сообщил "КП"-Кубань" источник из правоохранительных органов.