Более 200 территорий планируют благоустроить в 2022 году на Кубани

Зоны для благоустройства жители Кубани выбирали сами Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 570 тысяч жителей Краснодарского края выбрали зеленые зоны для благоустройства. Всего в 2022 году в регионе планируется реконструировать 219 территорий, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На благоустройство парков и скверов в рамках нацпроекта выделено 1,7 миллиарда рублей.

- За счет госсубсидии мы приведем в порядок 45 зон отдыха в 43 муниципалитетах Кубани, еще 174 зеленые зоны благоустроим за счет привлеченных средств из местных бюджетов и внебюджетных источников, - отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Из запланированных территорий, например, благоустроят сквер Мира в станице Отрадной, Николаевский бульвар Краснодара, парк культуры и отдыха имени Свердлова в Белореченске. А в Славянске-на-Кубани проведут реконструкцию Набережной от улицы Ковтюха до улицы Комсомольской.

Напомним, в 2021 году в планах благоустроить 232 территории, 166 уже подготовлены.