В Сочи ребенок сбежал из дома из-за того, что его мать вызвали в школу

В Сочи разыскивают ребенка, который сбежал из-за того, что его мать вызвали в школу. Фото: архив "КП"

Паша Петров (фамилия и имя изменены - Авт.) учится в 6 “Д” классе в сочинской школе. Успеваемость у мальчика - неважная. Из-за этого его маму вызвали в школу. Ребенок, узнав об этом и испугавшись последствий, сбежал из дома. На звонки он не отвечает.

- Ранее мальчик из дома не уходил, на учете не состоит, - сообщил “КП”-Кубань” источник из правоохранительных органов.

На поиски шестиклассника отправили сразу пять поисковых групп. Однако где сейчас находится ребенок, неизвестно. Поиски продолжаются.