Два мусороперерабатывающих завода полного цикла построят на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Два мусороперерабатывающих завода полного цикла построят на Кубани. С инициативой создания выступил губернатор края, которую поддержал Владимир Путин на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

В том числе в крае планируют создать сеть сортировочных и перегрузочных площадок.

– Благодарны главе государства и компании Ростех за поддержку. Для Кубани, как одного из самых многочисленных регионов и крупнейшего курорта страны, необходимы современные мусороперерабатывающие комплексы. Краевым полигонам не под силу справляться с сегодняшним объемом мусора, который увеличивается. Новые заводы позволят решить проблему в сфере обращения с ТКО, в будущем добиться минимального захоронения отходов и постепенного закрытия действующих полигонов, – отметил Вениамин Кондратьев.

Планируется, что рабочая группа «Ростеха» прибудет на Кубань для реализации проекта уже на предстоящей неделе.

– Специалисты изучат краевую ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, проработают логистические варианты, подходящие для размещения заводов и сортировочных площадок территории и разработают концепцию, которая ляжет в основу плана мероприятий, - подчеркну вице-губернатор Александр Трембицкий.

Напомним, в регионе каждый год производят 2,5 миллиона отходов.