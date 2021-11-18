Два подпольных игорных зала обнаружили в Анапе

В Анапе пресекли деятельность двух игорных заведений Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Два подпольных игорных зала накануне обнаружили в Анапе. Заведения работали под видом букмекерских контор, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, на месте нелегальных организаций найдены оборудование для азартных игр – 40 компьютеров, маршрутизаторы, роутеры для интернета, флешки, мобильные телефоны, кассовый аппарат и более 250 тысяч рублей.

- Установлены владельцы клубов, работающих под видом заведений ставок на спорт. Вскоре будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба регионального МВД.