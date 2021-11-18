Туристический проект "Золотое кольцо" Фото: пресс-служба администрации края

Туристический проект «Золотое кольцо» о достопримечательностях южных регионов представят на форуме в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Концепцию объектов культуры и истории античной эпохи Кубани, Ростовской области, Крыма и Севастополя презентуют на международной конференции «Международное сотрудничество городов античного наследия». Участниками форума станут мэры городов античного наследия России, Греции, Италии, Болгарии, Кипра, Турции.

Проект «Золотое кольцо» организован в 2018 году по предложению министерства курортов Кубани и Российского географического общества региона. В задумку проекта входят экскурсионные маршруты, научно-практические конференции, выставки и фестивали. В 2019 году объекты посетили более 1,7 миллиона человек.