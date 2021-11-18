Аварийное отключение света произошло в Прикубанском округе Краснодара Фото из архива КП
Без света в Краснодаре остаются 1,9 тысячи жителей, в том числе 630 детей. Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии на линиях электропередачи, сообщает городская ЕДДС.
Свет погас в 366 домах по улицам Ратной Славы, Шолохова, Российской, Очаковской. На месте работает бригада специалистов, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 2-3 часов.
В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:
8(861)214-33-36, 050, 112