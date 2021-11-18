Пострадавших при взрыве газа в Чечне детей доставили в ожоговый центр Краснодара

У детей зафиксирован ожоги от 15 до 55%, состояние оценивается как тяжелое Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пострадавших при взрыве газа в Чечне детей доставили вертолетом в ожоговый центр Краснодара. Четыре ребенка в возрасте от трех до 12 лет перевезены вертолетом после обращения главы республики Рамзана Кадырова, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Взрыв газа произошел накануне, 18 ноября, в жилом доме в городе Гудермесе.

– Четыре ребенка получили ожоги тела и дыхательных путей разной степени тяжести. Площадь ожогов - от 15 до 55%. Сейчас пациенты находятся в реанимации на ИВЛ, состояние тяжелое. Им оказывается вся необходимая медпомощь, - сообщил главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов.