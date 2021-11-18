До 10 лет колонии за разбой с ножом и кражу телефона грозит жителю Апшеронского района Кубани

Ранее судимый мужчина пришел в магазин с ножом и украл телефон Фото из архива КП

До 10 лет колонии грозит жителю Апшеронского района за разбой с ножом и кражу телефона. Накануне уголовное дело фигуранта передали для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Так, 25-летнему покупателю мобильного телефона отказали в предоставлении кредита. Тогда позже мужчина вернулся в магазин с ножом и, угрожая, отнял телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Вор ранее был судим.

- На период следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, а материалы для рассмотрения переданы в суд. Вору грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.