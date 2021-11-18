Блок начальных классов построят в школе №58 Краснодара

Глава Краснодара посетил учреждение в ходе рабочего объезда Фото: пресс-служба городской администрации

Блок для начальных классов планируют построить в школе №58 Краснодара. Новое здание заменит нынешнюю ветхую постройку. После возведения нового блока планируется в том числе благоустроить двор и отреставрировать памятники. Накануне мэр Андрей Алексеенко с рабочим выездом посетил учреждение.

Составить проект здания предложено застройщикам этой части города. Блок должен соответствовать архитектурной гамме учреждения. Предложение уже приняла одна из строительных компаний.

- Школа № 58 — одна из старейших в Краснодаре, в её дворе — памятники военной истории. Такие объекты заслуживают серьезного внимания, их нужно поддерживать, приводить в порядок и продолжать строить новые. Если снести ветхую пристройку, на территории школы можно построить полноценный корпус для начальных классов, — отметил Андрей Алексеенко.

В учреждении завершают ремонт спортивного зала – сдать объект планируют уже до конца текущего года.