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Общество18 ноября 2021 12:56

На Кубани за текущий год в автокатастрофах погибли 23 ребенка

В храмах региона в День памяти жертв ДТП пройдут панихиды по умершим
Светлана ОВДЕЙ
Панихида по жертвам ДТП накануне прошла в Краснодаре Фото: пресс-служба ГИБДД региона

Панихида по жертвам ДТП накануне прошла в Краснодаре Фото: пресс-служба ГИБДД региона

В День памяти жертв ДТП панихиды по умершим проведут в храмах Кубани. В текущем году мотивом мероприятия стала тема гибели детей в авариях, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

В текущем году жертвами автокатастроф стали 23 ребенка. Накануне митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий благословил проведение дня памяти погибших в ДТП.

В Краснодаре панихиду рядом с памятным камнем на территории Управления ГАИ Краснодарского края провел Настоятель храма преподобного Сергея Радонежского протоиерей Богдан Черных. На ней присутствовали представители общественности, инспекторы движения, сотрудники Госавтоинспекции и посетители подразделения.

Завершилась панихида обсуждением вопросов профилактики аварийности с участием детей и усиления работы со взрослыми.